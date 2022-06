Nastri d’Argento Grandi Serie 2022: premiati anche Alessandro Gassmann e Mare fuori 2 (Di domenica 5 giugno 2022) Nella serata di premiazione dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2022, oltre ai vincitori già annunciati, consegnato un Nastro Speciale anche ad Alessandro Gassmann, mentre i premi giovani vanno a Mare fuori 2 e Yara Oltre ai vincitori 2022 già annunciati lunedì scorso, c’è anche un Nastro d’Argento per Alessandro Gassmann, protagonista della miglior Serie ‘crime’ I bastardi di Pizzofalcone e di Un Professore ma soprattutto amatissimo interprete della serialità fin da quando ancora non si chiamava fiction. Nella serata di Gala che festeggia al Teatro di Corte di Napoli le migliori Serie dell’anno e le ... Leggi su spettacolo.eu (Di domenica 5 giugno 2022) Nella serata di premiazione dei, oltre ai vincitori già annunciati, consegnato un Nastro Specialead, mentre i premi giovani vanno a2 e Yara Oltre ai vincitorigià annunciati lunedì scorso, c’èun Nastroper, protagonista della miglior‘crime’ I bastardi di Pizzofalcone e di Un Professore ma soprattutto amatissimo interprete della serialità fin da quando ancora non si chiamava fiction. Nella serata di Gala che festeggia al Teatro di Corte di Napoli le miglioridell’anno e le ...

Advertising

MicheleAffidato : NASTRI D’ARGENTO GRANDI SERIE Nastro d’Argento 2022 a Luca Argentero (Doc - Nelle tue mani) come Miglior Attore pr… - tribuna_treviso : Consegnati a Napoli i Nastri d'argento per le serie tv. Tra i vincitori A casa tutti bene - La serie di Gabriele Mu… - TeleradioNews : Un Nastro d’Argento per Alessandro Gassmann - Nastri d’Argento, protagonista di I bastardi di Pizzofalcone e Un Pr… - Luisella49 : RT @GenovaQuotidian: Pivio e Aldo De Scalzi, le colonne sonore di due film in nomination ai Nastri d’Argento 2022 - zazoomblog : Assegnati a Napoli i Nastri d’Argento Grandi Serie 2022 la lista dei vincitori da Argentero a Ozpetek da Muccino a… -