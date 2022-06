NASCAR Xfinity Series, Portland: AJ Allmendinger si conferma re degli stradali (Di domenica 5 giugno 2022) AJ Allmendinger si conferma il padrone incontrastato dei road course nella NASCAR Xfinity Series. Ottava affermazione per il californiano in uno stradale al termine di un’emozionante competizione nell’impegnativo impianto di Portland. Giornata perfetta sotto una pioggia battente per il #16 del Kaulig Racing, da ultimo a primo in un tracciato che fino ad oggi non aveva mai visto correre la ‘F2’ della famosa categoria americana riservata alla stock car. La battaglia non è mancata, una sida che è iniziata sotto l’insegna di Toyota con il giovanissimo Ty Gibbs. Il nipote del padrone dell’omonima squadra ha allungato e dopo aver vinto la Stage 2 si è candidato anche per la seconda frazione. La missione non è riuscita per il #54 che dopo una serie di toccate con Noah Gragson (JR Motorsports ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) AJsiil padrone incontrastato dei road course nella. Ottava affermazione per il californiano in uno stradale al termine di un’emozionante competizione nell’impegnativo impianto di. Giornata perfetta sotto una pioggia battente per il #16 del Kaulig Racing, da ultimo a primo in un tracciato che fino ad oggi non aveva mai visto correre la ‘F2’ della famosa categoria americana riservata alla stock car. La battaglia non è mancata, una sida che è iniziata sotto l’insegna di Toyota con il giovanissimo Ty Gibbs. Il nipote del padrone dell’omonima squadra ha allungato e dopo aver vinto la Stage 2 si è candidato anche per la seconda frazione. La missione non è riuscita per il #54 che dopo una serie di toccate con Noah Gragson (JR Motorsports ...

