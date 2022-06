Miasmi a Passo della Sentinella dopo l’incendio | da una settimana nessuno interviene

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 5 giugno 2022) Fiumicino – Se non ne parla, il problema non esiste. E così,che tutta la città di è accortacolonna di fumo nero proveniente da(leggi qui), con relativi, e si è intervenuti, nel day after il problema è sparito dai radarpolitica, perché non più all’attenzione dell’opinione pubblica. Ma non è così, nella realtà. Il problema c’è, ed è piuttosto evidente. A unadal rogo, le scorie sono rimaste sul posto, con un odore nauseabondo che penetra nelle case circostanti.fastidiosi, o forse tossici, chissà. Ma tanto non importa a. L’odore cattivo non lo sente più tutta la città, ma solo gli abitanti di quel quadrante, da sempre ...