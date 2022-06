L'Ucraina dice no alla pace: "Prima dateci le armi". Zelensky si arrabbia con Macron (Di domenica 5 giugno 2022) Prima di riprendere i colloqui di pace con la Russia, Kiev vuole rafforzare le sue posizioni sul campo con l'aiuto delle nuove consegne di armi dall'Occidente. A chiarire il concetto nella stessa giornata sono due voci di rilievo: il capo negoziatore dell'Ucraina e consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, nonché un altro membro del team negoziale, David Arakhamia. «Finché non riceviamo tutte le armi, finché non rafforziamo le nostre posizioni, finché non li respingiamo i russi il più lontano possibile fino ai confini dell'Ucraina, non ha senso tenere negoziati», le parole di Podolyak. Frasi giunte poco dopo che Arakhamia aveva chiarito la posizione di Kiev parlando alla tv nazionale Ucraina: ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 giugno 2022)di riprendere i colloqui dicon la Russia, Kiev vuole rafforzare le sue posizioni sul campo con l'aiuto delle nuove consegne didall'Occidente. A chiarire il concetto nella stessa giornata sono due voci di rilievo: il capo negoziatore dell'e consigliere del presidente ucraino Volodymyr, Mykhailo Podolyak, nonché un altro membro del team negoziale, David Arakhamia. «Finché non riceviamo tutte le, finché non rafforziamo le nostre posizioni, finché non li respingiamo i russi il più lontano possibile fino ai confini dell', non ha senso tenere negoziati», le parole di Podolyak. Frasi giunte poco dopo che Arakhamia aveva chiarito la posizione di Kiev parlandotv nazionale: ...

