Lazio Carnesecchi, Lotito propone il prestito: i dettagli (Di domenica 5 giugno 2022) La Lazio è alla ricerca di un portiere, Carnesecchi è il primo nome e Lotito offre all’Atalanta il prestito con obbligo di riscatto La Lazio sul mercato è alla ricerca di un portiere che possa sostituire Strakosha. I biancocelesti hanno messo nella lista diversi nomi, ma in cima ai desideri di Sarri pare esserci Carnesecchi. Lotito e Tare sono a lavoro e hanno proposto all’Atalanta, proprietaria del cartellino, un prestito con riscatto obbligatorio fissato a 10 milioni più bonus. Le alternative non mancano da Vicario, che ha cifre superiori, e la novità Maximiano del Granada. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) Laè alla ricerca di un portiere,è il primo nome eoffre all’Atalanta ilcon obbligo di riscatto Lasul mercato è alla ricerca di un portiere che possa sostituire Strakosha. I biancocelesti hanno messo nella lista diversi nomi, ma in cima ai desideri di Sarri pare essercie Tare sono a lavoro e hanno proposto all’Atalanta, proprietaria del cartellino, uncon riscatto obbligatorio fissato a 10 milioni più bonus. Le alternative non mancano da Vicario, che ha cifre superiori, e la novità Maximiano del Granada. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AlfredoPedulla : #Carnesecchi-#Lazio: trattativa no stop, resta la prima scelta - CalcioNews24 : Spunta l'offerta della #Lazio per #Carnesecchi ?? - LazioNews_24 : #Carnesecchi a piccoli passi verso la #Lazio - LALAZIOMIA : CdS | Lazio-Carnesecchi, si tenta il prestito - LazioFound24 : Marcos Antonio 100% non è una novità manca solo visite e firma. Carnesecchi 85% Distanza di circa 5 mln quindi anco… -