Juve, si cerca l'erede di Chiellini: 4 le alternative a Koulibaly (Di domenica 5 giugno 2022) Il sogno è Kalidou Koulibaly del Napoli, ma la Juve ha l'obbligo di restare vigile anche sulle alternative. Secondo Tuttosport, per... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 giugno 2022) Il sogno è Kalidoudel Napoli, ma laha l'obbligo di restare vigile anche sulle. Secondo Tuttosport, per...

Advertising

forumJuventus : Ultime di Calciomercato da Sky Sport: ???? La Juve continua a lavorare per Di Maria, si cerca un accordo definitivo… - Freddyascott : #dejong-juve ?, pogback ?, di Maria a un passo, koulibaly cerca c Ada a Torino. Qs anno @andagn vuole zittire tutti… - Lillybianconera : @mirkonicolino @90Valla Però se credi in te e ti cerca la Juve, una possibilità te la dai. Cioè la Juve ragazzi, Si… - Cate1081 : @NicoSchira Nico dimmi che la Juve cerca Simeone x l'attacco, è da maggio che lo dico???? - OdeonZ__ : Morata cerca squadra: le piste Liga e Premier. La Juve aspetta e non chiude la porta -