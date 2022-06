Juve, le lacrime di Chiellini: 'Con Buffon, Bonucci e Barzagli fatta la storia' (Di domenica 5 giugno 2022) "Con Buffon, Bonucci e Barzagli si è fatta la storia della Juve". Parola di Giorgio Chiellini, una sentenza pronunciata con la voce rotta dalla commozione nell'intervista realizzata ai canali ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 5 giugno 2022) "Consi èladella". Parola di Giorgio, una sentenza pronunciata con la voce rotta dalla commozione nell'intervista realizzata ai canali ...

Advertising

angiistanca : voi siete pazzi a farmi vedere Giorgio in queste condizioni, con le lacrime agli occhi che parla della sua Juve, de… - Luxgraph : Chiellini in lacrime: 'La BBC è un pezzo di storia della Juve' - sportli26181512 : Juve, le lacrime di #Chiellini: 'Con #Buffon, Bonucci e Barzagli fatta la storia': L'ormai ex difensore bianconero… - junews24com : Chiellini in lacrime: «Vi racconto un aneddoto su Barzagli. Bonucci...» - VIDEO - - juve_passion20 : RT @ThomasBosetti: Tipo che i terzi classificati non dovrebbero alzare trofei o che non vinci il campionato chiedendo in lacrime agli avver… -