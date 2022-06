Esplode deposito di container | decine di morti

(Di domenica 5 giugno 2022) E' salito ad almeno 34 il bilancio deicausati in Bangladesh da un'esplosione in undiprivato vicino al più grande porto del Paese, Chittagong (sudest), a seguito di un incendio: lo ha reso noto il capo dei...

Advertising

Le immagini risalgono allo scorso 15 maggio e arrivano dall'Arabia Saudita. A causa delle temperature estreme la stazione di servizio è letteralmente saltata in aria. Nell'incidente non si sono ...... ma l'arretrato accumulato è tanto: ora infatti i pacchi sono ina Milano e la consegna ... Dopo il Covidil settore della nautica Confini bloccati, aeroporti chiusi e navi da crociera ...Strage in Bangladesh a seguito dell’esplosione avvenuta in un deposito di container privato vicino a Chittagong, il più grande porto del Paese. 15 i morti secondo un bilancio ancora non definitivo: 11 ...Non si esclude un atto di sabotaggio. Tra le vittime vigili del fuoco e agenti di polizia. Al momento dello scoppio al lavoro c'erano 250 persone ...