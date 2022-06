Courtois ha fatto la proposta di matrimonio davanti a Positano (Di domenica 5 giugno 2022) AGI - proposta di matrimonio davanti alla Costiera Amalfitana per Thibaut Courtois, il portiere del Real Madrid protagonista della finale di Champions vinta contro il Liverpool. Il 30enne belga, in vacanza a Ravello, ha scelto una gita in yacht con lo sfondo di Positano per chiedere alla 23enne modella israeliana Mishel Gerzig di sposarlo. Courtois e la compagna da martedi' scorso hanno preso una lussuosa suite dell'hotel Palazzo Avino di Ravello da non meno di 5mila euro per notte. E durante un'escursione in barca lungo la costa, l'estremo difensore belga ha messo in atto il piano escogitato per sorprendere la bella Mishel: con la complicità dell'equipaggio, durante una sosta nelle acque di Positano al tramonto, con in mano la scatolina con l'anello, si è ... Leggi su agi (Di domenica 5 giugno 2022) AGI -dialla Costiera Amalfitana per Thibaut, il portiere del Real Madrid protagonista della finale di Champions vinta contro il Liverpool. Il 30enne belga, in vacanza a Ravello, ha scelto una gita in yacht con lo sfondo diper chiedere alla 23enne modella israeliana Mishel Gerzig di sposarlo.e la compagna da martedi' scorso hanno preso una lussuosa suite dell'hotel Palazzo Avino di Ravello da non meno di 5mila euro per notte. E durante un'escursione in barca lungo la costa, l'estremo difensore belga ha messo in atto il piano escogitato per sorprendere la bella Mishel: con la complicità dell'equipaggio, durante una sosta nelle acque dial tramonto, con in mano la scatolina con l'anello, si è ...

