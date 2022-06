Beautiful | anticipazioni 6 giugno 2022 | la disperazione di Liam

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 5 giugno 2022) Asi indugerà sempre più sull'incidente provocato daSpencer che ha investito e ucciso Vinny. Questa storyline sarà al centro della puntata di lunedì 6, come rivelano gli spoiler della soap opera di Canale 5. Il giovane era alla guida della sua auto in compagnia del padre Bill, quando una persona gli si è parata davanti.non ha fatto in tempo a frenare e l'impatto è stato violentissimo. Poco dopo, infatti, quando i due sono scesi dalla macchina per constatare le condizioni dell'uomo investito, la situazione è apparsa subito drammatica. Tuttavia, a scioccare Bill eè stato soprattutto accorgersi che la persona ferita fosse Vinny. Quest'ultimo, dopo una terribile agonia, è morto sotto gli occhi attoniti e terrorizzati diche, ...