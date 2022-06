Ue, Gentiloni: no a profezie sventura, periodo difficile non catastrofe incombente (Di sabato 4 giugno 2022) Al via la terza giornata del Festival dell’Economia di Trento, arrivato alla sua edizione numero diciassette, la prima con il nuovo format del Sole 24 Ore. Dal Pnrr all’economia circolare, sono molteplici i dossier oggetto di approfondimento Leggi su ilsole24ore (Di sabato 4 giugno 2022) Al via la terza giornata del Festival dell’Economia di Trento, arrivato alla sua edizione numero diciassette, la prima con il nuovo format del Sole 24 Ore. Dal Pnrr all’economia circolare, sono molteplici i dossier oggetto di approfondimento

Gentiloni: "Una nuova Europa autonoma su energia e difesa"

Ma non si risolverà nel giro di qualche giorno - ribadisce Gentiloni - Dovremo gestire l'economia ... E poi eviterei le classiche profezie che rischiano di autoavverarsi perché incrinano la fiducia dei ...

Dalla crisi nasce la nuova Europa autonoma su energia e difesa, dice Gentiloni. Eppure se "un mese fa stimavamo una crescita del 4%", ora "sappiamo che potrebbe rallentare, ma non azzerarsi. E poi eviterei le classiche profezie che rischiano di autoavverarsi ...