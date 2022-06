Ucraina | Biden | Spetta a Kiev decidere se rinunciare a parte territorio per pace

Advertising

GiovaQuez : Biden: 'Niente sull'Ucraina, senza l'Ucraina. E' il loro territorio. Non dirò loro cosa devono fare e cosa non devono fare' #UkraineWar - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli Stati Uniti forniranno a Kiev sistemi missilistici Himars, con munizioni che avranno una gittata mass… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli Usa non invieranno a Kiev sistemi missilistici (a medio raggio) che possano raggiungere il territorio… - cavalierepadano : RT @Massimi06250625: BIDEN SI ARRENDE: “UCRAINA POTRÀ CEDERE TERRITORIO ALLA RUSSIA” - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Biden, sintesi. Spetta all'Ucraina arrendersi e rinunciare ai territori in mano russa. -

AGI/Vista - "Niente sull', senza l'. E' il loro territorio. Non dirò loro cosa devono fare e cosa non devono fare", ha dichiarato il Presidente americano, Joe, a Rehoboth, nel Delaware, sottolineando che solo Kiev può ......è stata occupata dalle truppe della Russia poco dopo l'inizio dell'invasione dell', ma la struttura è ancora gestita da tecnici ucraini. Esercitazioni nucleari vicino Mosca. Emanda ..."Niente sull'Ucraina, senza l'Ucraina. E' il loro territorio. Non dirò loro cosa devono fare e cosa non devono fare", ha dichiarato il Presidente americano, Joe Biden, a Rehoboth, nel Delaware, sottol ...La notizia sui missili a lungo raggio inviati in Ucraina e le rassicurazioni di Biden che non verranno usati da Kiev per colpire Mosca, rivelano che in questo momento l'obiettivo di Washington è non ...