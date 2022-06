Traffico Roma del 04-06-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 giugno 2022) Luceverdeascolto sul grande raccordo anulare code perin carreggiata interna tra la Casilina e l’acqua è ancora code tra Latisana e l’Aurelia qui segnalato un incidente prudenza per un incidente e prontamente lungo la via del Mare all’altezza di via Delle Bermude verso il lungomare fino alle 19 di stasera a chiusa per lavori di potatura la corsia su viale delle Terme di Caracalla tra via Druso in Piazza di Porta Capena verso quest’ultima Trattasi della corsia laterale destra due le manifestazioni in Piazza Santi Apostoli dalle 15 alle 19 è un corteo in Piazza della Repubblica dalle 16 alle 20 che raggiunge la piazza di Porta San Giovanni dopo aver percorso via Cavour via Merulana via Emanuele Filiberto con Deviazioni di numerose linee bus possibili disagi nella zona circostante in tema di trasporti problemi sulle linee tram 514 per un ...