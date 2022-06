Tourist Trophy | Hickman domina in SBK | top 5 per McGuinness nel suo 100° TT - News

(Di sabato 4 giugno 2022) Non c'è stata storia nella gara della Superbike al2022 per quanto riguarda la lotta per la vittoria. Dopo averto la settimana di prove della categoria, Peterha ...

Non c'è stata storia nella gara della Superbike al2022 per quanto riguarda la lotta per la vittoria. Dopo aver dominato la settimana di prove della categoria, Peter Hickman ha conquistato il suo sesto successo in carriera sul Mountain ...Pazzi o amanti della vita tanto da volerne assaporare ogni istante al massimo, qualunque cosa sia in migliaia si ritrovano anche quest'anno sull'isola fra Regno Unito e Irlanda per il,...Dopo aver dominato la settimana di prove, “Hicky” ha conquistato la prima gara di quest'anno sul Mountain Course firmando il sesto successo in carriera. Bene "McPint", grande esordio per Irwin ...Il Tourist Trophy è tornato e con esso purtroppo anche gli incidenti mortali. Tre anni dopo la caduta costata la vita a Daley Mathison a tre giri dalla partenza della gara SBK, stavolta a lasciarci le ...