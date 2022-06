Stranger Things 4: Will è gay e innamorato di Mike? Produttori e attori fanno chiarezza (Di sabato 4 giugno 2022) Will Byers di Stranger Things è gay? E’ questa la domanda che si sta ponendo la maggior parte degli spettatori che in questi giorni sta guardano la quarta stagione della serie prodotta dai fratelli Duffer. In molti sono sicuri di si e che sia innamorato di Mike. Altri credono che Will sia bisessuale. Altri ancora – come te se stai leggendo questo articolo – sono semplicemente confusi e alla ricerca di una risposta chiara e definitiva. Stranger Things: i fan sono divisi. Will è veramente gay? Ecco gli indizi Gli indizi che Will potesse essere omosessuale o bisex erano comparsi già nella terza stagione e ora, nella quarta, non fanno altro che aumentare. Ad esempio nella scorsa stagione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 giugno 2022)Byers diè gay? E’ questa la domanda che si sta ponendo la maggior parte degli spettatori che in questi giorni sta guardano la quarta stagione della serie prodotta dai fratelli Duffer. In molti sono sicuri di si e che siadi. Altri credono chesia bisessuale. Altri ancora – come te se stai leggendo questo articolo – sono semplicemente confusi e alla ricerca di una risposta chiara e definitiva.: i fan sono divisi.è veramente gay? Ecco gli indizi Gli indizi chepotesse essere omosessuale o bisex erano comparsi già nella terza stagione e ora, nella quarta, nonaltro che aumentare. Ad esempio nella scorsa stagione ...

