Shakira conferma l’addio a Piqué ma cosa c’è di vero sul malore e il ricovero in ospedale?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 4 giugno 2022) Purtroppo, è tuttoed è un’altra favola d’amore che finisce. E’ la cantante a rendere ufficiale la separazione. Dopo due giorni di indiscrezioni c’è il comunicato ufficiale dell’artista colombiana, poche frasi in cui, aggiunge il dispiacere ma soprattutto chiede il silenzio per il bene dei loro figli. L’amore purtroppo può finire ma adessohanno come unica priorità la serenità dei bambini, Milan che ha 9 anni, Sasha che di anni ne ha 7. Quindi non è solo una semplice crisi, anche se il gossip continua a parlare di un presunto tradimento dicon una giovane studentessa, una ventenne che avrebbe fatto perdere la testa al calciatore. Raccontano anche che ...