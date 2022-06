Advertising

Moixus1970 : RT @globalistIT: - globalistIT : - shineelite2 : RT @FrancoCappellet: #MassimoCasanova rassicura #Salvini: 'Ribattezzerò il #Papeete #Mosca'. #milanomarittima - FrancoCappellet : #MassimoCasanova rassicura #Salvini: 'Ribattezzerò il #Papeete #Mosca'. #milanomarittima -

Globalist.it

'Altri governi con il Pd, passata l'epidemia e finita la guerra, non ce ne saranno più'. Lo ha assicurato il leader della Lega Matteo, a margine di un evento elettorale a Lignano Sabbiadoro. Alle prossime elezioni, ha aggiunto, 'la Lega sosterrà una coalizione di centro destra che ha idee ben diverse dalla sinistra' che '...Continueremo "il premier " a fare tutto quello che è necessario per aiutare i più deboli ...giornalisti anche sulle polemiche di questi giorni legate all'annunciato viaggio di Matteo... Salvini rassicura i suoi: “Mai più col Pd. Noi vogliamo la famiglia basata su mamma e papà e non su altre cose” "Noi vogliamo lavoro, lavoro, lavoro, quindi flat tax, pace fiscale, taglio delle tasse, la difesa della famiglia fondata sulla mamma, sul papà e sui bambini e non su altre cose".Putin «non vincerà» e le «sanzioni dureranno per molto tempo», forse anche «per sempre». Al termine della due giorni del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles che dà il via libera al sesto pacc ...