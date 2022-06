Purghe e licenziamenti | la caccia ai traditori è il «fronte» interno di Zelensky

(Di sabato 4 giugno 2022) Dal siluramento della commissaria per i diritti umani Denisova a quello del capo degli 007 di Kharkiv, Dudin. C’è poi il sorvegliato speciale Poroshenko, l’ex presidente a cui è stato impedito di espatriare

Corriere della Sera

Ma questo fronte esiste e si palesa soprattutto in occasione die rimozioni. La ... Gli altri licenziati nei servizi segreti Fino ad allora letra le alte cariche si erano ...Ma questo fronte esiste e si palesa soprattutto in occasione die rimozioni. La ... Gli altri licenziati nei servizi segreti Fino ad allora letra le alte cariche si erano ... Purghe e licenziamenti: il «fronte» interno di Zelensky Dal siluramento della commissaria per i diritti umani Denisova a quello del capo degli 007 di Kharkiv, Dudin. C’è poi il sorvegliato speciale Poroshenko, l’ex presidente a cui è stato impedito di espa ...Ritornano le epurazioni al Cremlino: rimossi dall'incarico il generale Sergei Kisel e il viceammiraglio Igor Osipov ...