Più di un mese di programmazione e 145 eventi | torna il Campania Teatro Festival in versione ‘green’ Da Elio Germano a Baricco | il programma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 giugno 2022) Trentatré giorni di, 145e oltre 1700 lavoratori dello spettacolo impegnati. Questo e molto di più è la quindicesima edizione del, la rassegna indal 10 giugno al 12 luglio in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione del sud Italia. Il maxi-evento, articolato in nove diverse sezioni quest’anno sarà all’insegna del “green”: saranno usati materiali riciclabili per i supporti promozionali, ridotti i consumi ed emissioni di CO2, sarà gradualmente eliminato il materiale plastico e l’impiego della carta e verrà usata la mobilità elettrica oltre a promuovere il car pooling e il car sharing. Nove in tutto le sezioni di cultura nazionale e internazionale che accompagneranno gli spettatori del ...