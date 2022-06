Neuromed, una tecnica per studiare l'epilessia su neuroni ricavati da staminali (Di sabato 4 giugno 2022) Milano, 3 giu. (Adnkronos Salute) - Prelevare cellule della pelle di un paziente con epilessia, farle 'ringiovanire' fino allo stadio di staminali e poi spingerle a differenziarsi in neuroni. "Una tecnica innovativa che permette di compiere... Leggi su europa.today (Di sabato 4 giugno 2022) Milano, 3 giu. (Adnkronos Salute) - Prelevare cellule della pelle di un paziente con, farle 'ringiovanire' fino allo stadio die poi spingerle a differenziarsi in. "Unainnovativa che permette di compiere...

Advertising

paceinguerra : RT @Adnkronos: Una tecnica innovativa che permette di compiere una serie di analisi funzionali altrimenti possibili solo a seguito di un in… - Adnkronos : Una tecnica innovativa che permette di compiere una serie di analisi funzionali altrimenti possibili solo a seguito… - MoliseTabloid : Epilessia, al Neuromed una strada innovativa per esaminare i neuroni di un paziente derivati da cellule staminali - MaccagnoPier : Neuromed, una tecnica per studiare l'epilessia su neuroni ricavati da staminali - lifestyleblogit : Neuromed, una tecnica per studiare l'epilessia su neuroni ricavati da staminali - -