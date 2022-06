Mourinho potrebbe lasciare la Roma? Dall’Inghilterra la clamorosa ipotesi (Di sabato 4 giugno 2022) clamorosa indiscrezione Dall’Inghilterra, Josè Mourinho potrebbe lasciare Roma per andare in una big europea. PSG Mourinho RomaIncredibile indiscrezione Dall’Inghilterra, pare che Josè Mourinho possa lasciare Rompa per tornare nella panchina di un big club europeo. L’allenatore portoghese è reduce da una stagione non perfetta che però è culminata con un il clamoroso successo della vittoria della UEFA Europa Conference League. Questo risultato ha sicuramente aiutato Mourinho, ormai in cerca di riscatto e sommerso da forse troppe critiche per le prestazioni delle sue squadre negli ultimi anni. Nonostante ciò ha però ... Leggi su rompipallone (Di sabato 4 giugno 2022)indiscrezione, Josèper andare in una big europea. PSGIncredibile indiscrezione, pare che JosèpossaRompa per tornare nella panchina di un big club europeo. L’allenatore portoghese è reduce da una stagione non perfetta che però è culminata con un il clamoroso successo della vittoria della UEFA Europa Conference League. Questo risultato ha sicuramente aiutato, ormai in cerca di riscatto e sommerso da forse troppe critiche per le prestazioni delle sue squadre negli ultimi anni. Nonostante ciò ha però ...

asrsupporter : RT @strumentiumani: Breve riassunto: secondo il Telegraph la dirigenza del PSG potrebbe pensare a Mourinho perché in grado di cambiare la c… - sostenibile_2 : RT @strumentiumani: Breve riassunto: secondo il Telegraph la dirigenza del PSG potrebbe pensare a Mourinho perché in grado di cambiare la c… - strumentiumani : Breve riassunto: secondo il Telegraph la dirigenza del PSG potrebbe pensare a Mourinho perché in grado di cambiare… - _AG_XIX : @ZanoMind Dipende anche da Mou, Isco non è in grado di fare anche la fase difensiva come Mourinho ha chiesto a Mkhy… - roraa_o : @maryasr__7 Sicuro…forse potrebbe rimanere finché c’è Mourinho ma ci credo poco. E spero quasi che lo riprenda il C… -