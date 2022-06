MotoGP oggi, GP Catalogna 2022: orari FP3, FP4 e qualifiche, tv, streaming, programma TV8 e Sky (Di sabato 4 giugno 2022) oggi, sabato 4 giugno, assisteremo a una giornata molto intensa sul circuito di Barcellona, sede del GP di Catalogna 2022, tappa del Motomondiale. Sulla pista catalana i piloti e i loro team cercheranno di trovare la quadra con l’assetto nel più breve tempo possibile per arrivare pronti all’appuntamento con le qualifiche. LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E qualifiche DEL GP DI Catalogna DI MotoGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 In MotoGP ci si aspetta un confronto molto serrato tra le Ducati e Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha, reduce dall’ottima prestazione del Mugello, ha rinnovato il contratto con la Casa dei tre diapason e quindi scelto la via della continuità. Vedremo se questa notizia conferirà ulteriore tranquillità al transalpino, il migliore ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022), sabato 4 giugno, assisteremo a una giornata molto intensa sul circuito di Barcellona, sede del GP di, tappa del Motomondiale. Sulla pista catalana i piloti e i loro team cercheranno di trovare la quadra con l’assetto nel più breve tempo possibile per arrivare pronti all’appuntamento con le. LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 EDEL GP DIDIALLE 9.55, 13.30 E 14.10 Inci si aspetta un confronto molto serrato tra le Ducati e Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha, reduce dall’ottima prestazione del Mugello, ha rinnovato il contratto con la Casa dei tre diapason e quindi scelto la via della continuità. Vedremo se questa notizia conferirà ulteriore tranquillità al transalpino, il migliore ...

