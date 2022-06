MotoGP, Aleix Espargaró: “Era il mio momento e ho ottenuto la pole-position!” (Di sabato 4 giugno 2022) Qualifiche molto serrate quelle del GP di Catalogna, round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato di Barcellona, Aleix Espargaró si è confermato velocissimo in sella all’Aprilia. L’iberico ha fermato i cronometri sul tempo di 1:38.742 a precedere di 0.031 Francesco Bagnaia (Ducati) e di 0.217 Fabio Quartararo (Yamaha). Grande differenza da parte di Espargaró è stata fatta nel terzo settore con la moto di Noale straordinaria in trazione. Nonostante le alte temperature e un asfalto con pochissimo di grip, i piloti hanno ottenuto dei riscontri significativi e il secondo della classifica mondiale ha messo in mostra un feeling incredibile in questo time-attack. “Sono contento per questa pole-position. Lottare con piloti del calibro di Bagnaia e Quartararo mi inorgoglisce. Con Fabio ci ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Qualifiche molto serrate quelle del GP di Catalogna, round del Mondiale 2022 di. Sul tracciato di Barcellona,si è confermato velocissimo in sella all’Aprilia. L’iberico ha fermato i cronometri sul tempo di 1:38.742 a precedere di 0.031 Francesco Bagnaia (Ducati) e di 0.217 Fabio Quartararo (Yamaha). Grande differenza da parte diè stata fatta nel terzo settore con la moto di Noale straordinaria in trazione. Nonostante le alte temperature e un asfalto con pochissimo di grip, i piloti hannodei riscontri significativi e il secondo della classifica mondiale ha messo in mostra un feeling incredibile in questo time-attack. “Sono contento per questa-position. Lottare con piloti del calibro di Bagnaia e Quartararo mi inorgoglisce. Con Fabio ci ...

SkySportMotoGP : ?? ALEIX IN POLE POSITION A BARCELLONA ?? Aprilia davanti a tutti, Pecco in top3 I risultati ?… - sportface2016 : #MotoGP Le pagelle delle qualifiche del #CatalanGP - MotorcycleSp : Aleix Espargaró ha conquistato oggi la pole position per il GP di Catalogna, il suo round di casa, i... #MotoGP… - Pall_Gonfiato : #MotoGP - Ecco i risultati delle qualifiche #CatalanGP - Gazzetta_it : MotoGP Catalogna, Espargaro da record: pole con l'Aprilia su Bagnaia. Quartararo 3° -