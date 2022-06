Mancini: “Vi dico la mia opinione su Zaccagni e Lazzari” (Di sabato 4 giugno 2022) Roberto Mancini, c.t. azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro la Germania, gara valevole per la prima giornata della Nations League. Nel gruppo con gli azzurri ci sono – oltre i tedeschi – l’Inghilterra e l’Ungheria. Mancini: “Stasera l’Italia deve fare la sua partita cercando di mettere in difficoltà la Germania” “Stasera l’Italia deve fare la sua partita, cercare di mettere in difficoltà la Germania, non sarà così semplice noi dobbiamo fare il nostro gioco e ripartire bene(“Donnarumma, Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi, Cristante, Tonali, Pellegrini, Scamacca ,Frattesi Politano”) Il nuovo corso dell’Italia riparte questa sera. “Ci vuole un po’ di tempo, non qualche mese – spiega Mancini – poi il calcio è particolare, succedono cose strane ma ci vuole pazienza e rischiare di perdere qualche partita”. ... Leggi su seriea24 (Di sabato 4 giugno 2022) Roberto, c.t. azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro la Germania, gara valevole per la prima giornata della Nations League. Nel gruppo con gli azzurri ci sono – oltre i tedeschi – l’Inghilterra e l’Ungheria.: “Stasera l’Italia deve fare la sua partita cercando di mettere in difficoltà la Germania” “Stasera l’Italia deve fare la sua partita, cercare di mettere in difficoltà la Germania, non sarà così semplice noi dobbiamo fare il nostro gioco e ripartire bene(“Donnarumma, Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi, Cristante, Tonali, Pellegrini, Scamacca ,Frattesi Politano”) Il nuovo corso dell’Italia riparte questa sera. “Ci vuole un po’ di tempo, non qualche mese – spiega– poi il calcio è particolare, succedono cose strane ma ci vuole pazienza e rischiare di perdere qualche partita”. ...

Advertising

KappaLaudio : @Cobretti_80 Lo dico? Se c'è da perdere si perda nettamente. Così tagliamo la testa al toro. Le convocazioni fanno… - MarioMattioliTV : A chi mi chiede un pronostico per Italia-Germania di stasera dico sinceramente che mi sfugge al controllo: spero so… - Alepigna_ : @Micky_Rassara Si ma poi chi prendi? In Italia non ci sono allenatori migliori per la nazionale. Se mi vai a prende… - RusPan72333006 : Stasera appuntamento con questa nazionale da incubo, Mancini dice che bisogna ricreare che ci provera ecc.ecc. io d… - DandyRossonero : Mancini è un ottimo lottatore di MMA, Ibanez non ho capito esattamente chi è .. cioe cosa fa .. Smalling .. ogni p… -