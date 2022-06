Lo show del piccolo Principe fa impazzire il web: le “facce” buffe di Louis al Giubileo della Regina (Di sabato 4 giugno 2022) Nei giorni di festa per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta, c’è qualcuno che si è assicurato un posto d’onore, per così dire: si tratta del Principe Louis, terzogenito di William e Kate, 4 anni da poco compiuti e faccia da monello. Ha esordito facendo capolino sul balcone per sventolare la manina prima che prendesse posto la sovrana. Poi, in attesa dello spettacolo in cielo offerto dai caccia e dalle Red Arrows, ha rubato la scena a tutti sfoggiando una serie di espressioni, smorfie e bronci alla Macaulay Culkin, il celebre protagonista di “Mamma ho perso l’aereo” che sono immediatamente diventati “meme”. Il web è letteralmente impazzito per il principino che ha movimentato la scena dei festeggiamenti un po’ ingessati. Le foto e i meme stanno continuando a moltiplicarsi sui social. Giubileo di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 giugno 2022) Nei giorni di festa per i 70 anni di regnoElisabetta, c’è qualcuno che si è assicurato un posto d’onore, per così dire: si tratta del, terzogenito di William e Kate, 4 anni da poco compiuti e faccia da monello. Ha esordito facendo capolino sul balcone per sventolare la manina prima che prendesse posto la sovrana. Poi, in attesa dello spettacolo in cielo offerto dai caccia e dalle Red Arrows, ha rubato la scena a tutti sfoggiando una serie di espressioni, smorfie e bronci alla Macaulay Culkin, il celebre protagonista di “Mamma ho perso l’aereo” che sono immediatamente diventati “meme”. Il web è letteralmente impazzito per il principino che ha movimentato la scena dei festeggiamenti un po’ ingessati. Le foto e i meme stanno continuando a moltiplicarsi sui social.di ...

