LIVE MotoGP, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la FP4, si lavora in configurazione da gara (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.26 Siamo pronti per 30 minuti di FP4 di estrema importanza. I piloti saranno in azione nelle stesse condizioni della gara di domani con un asfalto rovente che renderà ancor più dura la vita agli pneumatici. Unità alla assenza di grip del Montmelò, sarà davvero un rompicapo non sbagliare la scelta. 13.23 tutto ok per Fabio Quartararo, sesto nella classifica combinata dei tempi. La M1 soffre per la mancanza di grip, ma il campione del mondo sa sempre mettere una pezza con una capacità di guida che riesce a compensare. Passo indietro, invece, per Franco Morbidelli out dalla top10 dopo un venerdì molto positivo. 13.20 Passo indietro, invece, per Enea Bastianini. Il romagnolo non ha saputo centrare la top10 e dovrà rimediare nella Q1 pensando che, vista la sua delicatezza con le ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.26 Siamo pronti per 30 minuti di FP4 di estrema importanza. I piloti saranno in azione nelle stesse condizioni delladi domani con un asfalto rovente che renderà ancor più dura la vita agli pneumatici. Unità alla assenza di grip del Montmelò, sarà davvero un rompicapo non sbagliare la scelta. 13.23ok per Fabio Quartararo, sesto nella classifica combinata dei tempi. La M1 soffre per la mancanza di grip, ma il campione del mondo sa sempre mettere una pezza con una capacità di guida che riesce a compensare. Passo indietro, invece, per Franco Morbidelli out dalla top10 dopo un venerdì molto positivo. 13.20 Passo indietro, invece, per Enea Bastianini. Il romagnolo non ha saputo centrare la top10 e dovrà rimediare nella Q1 pensando che, vista la sua delicatezza con le ...

