Lascia il carcere l' uomo che col Suv uccise due cuginetti | È un' ingiustizia

(Di sabato 4 giugno 2022) L'11 luglio 2019 Rosario Greco aveva investito due bambini di 11 anni. Era stato condannato per omicidio stradale, ma ora andrà ai domiciliari. I genitori delle vittime si dicono delusi

E mentre noi scontiamo il nostro 'ergastolo' a vita, chi li ha uccisiil. Questo non posso accettarlo. E' questo lo Stato E' questa la giustizia Siamo molto arrabbiati. Qualche mese ...Va ai domiciliari equindi ilRosario Greco, il vittoriese che investì ed uccise i cuginetti vittoriesi 12enni Alessio e Simone. La corte di Cassazione, lo scorso marzo, ave annullato, con rinvio, la ...Era stato condannato per omicidio stradale dopo l’uccisione dei due cuginetti Alessio e Simone D’Antonio, travolti con il suo Suv lanciato a tutta velocità, l’11 luglio 2019, nelle strade di Vittoria ...La Corte di Cassazione, lo scorso marzo, ha annullato con rinvio la sentenza d’appello di condanna a 9 anni di reclusione per Rosario Greco ...