La trasformazione di Elon Musk da influencer a producer di contesti

(Di sabato 4 giugno 2022) Martedì 7 giugno ci saranno le primarie per la scelta del prossimo sindaco di Los Angeles e se nessuno dei nove candidati in competizione riuscirà a raggiungere la soglia del 50%, i primi due andranno il prossimo 8 novembre a contendersi la poltrona di primo cittadino della Città degli Angeli. A rompere gli equilibri tra Rick Caruso e Karen Bass, entrambi democratici e molto probabilmente i vincitori di queste primarie che poi si ritroveranno in autunno a sfidarsi per la successione al sindaco uscente Eric Garcetti, ci ha pensato nientepopodimeno che. Con due tweet che valgono molto più di un semplice endorsement, perché innanzitutto possono spostare donazioni di migliaia o milioni di dollari a favore di Caruso (che fino a oggi ha raccolto 38,256,863.28 di dollari), e poi perché polarizzano l’audience digitale nei confronti di una ...

Advertising

formichenews : La trasformazione di #ElonMusk da #influencer a #producer di contesti. L'analisi di Domenico Giordano ??… - CGlonfoni : RT @Gianl1974: ambulatoriale nel territorio liberato abbia Tesla Powerwall. E ancora una volta, ringrazio Elon Musk per aver aiutato il nos… - Gianl1974 : ambulatoriale nel territorio liberato abbia Tesla Powerwall. E ancora una volta, ringrazio Elon Musk per aver aiuta… -

Wired Italia

... della suain Srl e della costruzione del nano satellite Pilot 1 (poi spedito nello spazio grazie al razzo vettore Falcon 9 di Space X diMusk), di come sia stato incoraggiato ...Quella diMusk non è una. Come non era democratico prima, non è repubblicano adesso. Come si opponeva ai sindacati nelle sue fabbriche Tesla prima , perfino durante il periodo più oscuro ... Elon Musk, con il post sul Pride ci sta svelando chi è davvero Le stazioni solari Tesla Powerwall alimenteranno due cliniche ambulanti a Irpin e Borodyanka. Elon Musk ha fornito all’Ucraina questi sistemi di ...Infanzia umile e studi universitari a Pechino, William Li ha fondato NIO, azienda cinese di auto elettriche che fa concorrenza a Tesla. Ma con prezzi più bassi: "Tesla è una super-modella, Nio la raga ...