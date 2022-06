La Kalush Orchestra a Milano per la pace in Ucraina, la proposta di Zelensky (Di sabato 4 giugno 2022) La vittoria dell’Ucraina all’Eurovision 2022 potrebbe continuare con un concerto della Kalush Orchestra a Milano. Non una vera e propria tournée artistica, ma un chiaro messaggio di pace che arriva da Kiev. Il nome della band di Stefania non è ancora confermato, ma si tratta di un’ovvietà: Kiev, con la benedizione di Zelensky, vuole sensibilizzare i Paesi membri affinché favoriscano l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea. Quest’anno l’Ucraina ha vinto l’Eurovision Song Contest e il trend sulla Kalush Orchestra e sull’intero Paese è sempre costante. Uno strascico che Kiev vuole sfruttare portando la musica degli autoctoni in giro per l’Europa, rigorosamente in lingua Ucraina. Tra i Paesi ... Leggi su optimagazine (Di sabato 4 giugno 2022) La vittoria dell’all’Eurovision 2022 potrebbe continuare con un concerto della. Non una vera e propria tournée artistica, ma un chiaro messaggio diche arriva da Kiev. Il nome della band di Stefania non è ancora confermato, ma si tratta di un’ovvietà: Kiev, con la benedizione di, vuole sensibilizzare i Paesi membri affinché favoriscano l’ingresso dell’nell’Unione Europea. Quest’anno l’ha vinto l’Eurovision Song Contest e il trend sullae sull’intero Paese è sempre costante. Uno strascico che Kiev vuole sfruttare portando la musica degli autoctoni in giro per l’Europa, rigorosamente in lingua. Tra i Paesi ...

