Industria, Csc: produzione ancora in calo a maggio ( - 1,4%) (Di sabato 4 giugno 2022) Non vede rosa il Centro Studi ConfIndustria che stima l'attività Industriale italiana in flessione a maggio ( - 1,4%), dopo l'arretramento in aprile. Nel secondo trimestre 2022 si avrebbe così una ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 4 giugno 2022) Non vede rosa il Centro Studi Confche stima l'attivitàle italiana in flessione a( - 1,4%), dopo l'arretramento in aprile. Nel secondo trimestre 2022 si avrebbe così una ...

