Highlights e gol Turchia-Isole Far Oer 4-0 | Nations League 2022 2023 VIDEO

Gli Highlights completi del confronto tra Turchia e Isole Far Oer, valevole per i gironi della Nations League 2022/2023 e terminato 4-0. Vittoria in casa dei turchi sul palcoscenico del Basaksehir Fatih Terim Stadium di Istanbul, mai in discussione e arrivata grazie a quattro reti ben distribuite nei 90? regolamentari. Nel corso della prima frazione, l'ex romanista Under ha aperto le marcature al 37?; a inizio seconda frazione, invece, Dervisoglu ha chiuso i conti con il raddoppio turco, esattamente al 47?. Chiusura delle danze firmata da Dursun a 7? dal termine, su assist di Calhanoglu, e Demiral allo scadere. Nessuna reazione effettiva delle Isole Far Oer, assolutamente meno quotate alla vigilia, e prima vittoria nella competizione di riferimento ...

