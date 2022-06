Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni e Blind grandi assenti all’Isola: svelato il motivo (Di sabato 4 giugno 2022) Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni e Blind assenti dallo studio. Come si sa, i naufraghi di recente sono stati interpellati sull’intenzione di proseguire il gioco in vista dello slittamento della data di fine del programma di Ilary Blasi. Non tutti hanno esternato la volontà di proseguire nell’avventura, come nel caso di Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni e Blind. Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni e Blind hanno deciso di fare ritorno in Italia, ciascuno per motivi personali e di non proseguire nel gioco al fianco di altri naufraghi che invece puntano dritto al tanto atteso 27 ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 giugno 2022) Isola dei Famosi,dallo studio. Come si sa, i naufraghi di recente sono stati interpellati sull’intenzione di proseguire il gioco in vista dello slittamento della data di fine del programma di Ilary Blasi. Non tutti hanno esternato la volontà di proseguire nell’avventura, come nel caso dihanno deciso di fare ritorno in Italia, ciascuno per motivi personali e di non proseguire nel gioco al fianco di altri naufraghi che invece puntano dritto al tanto atteso 27 ...

Advertising

zazoomblog : Guendalina Tavassi camicia aperta e davanzale in evidenza: pazzesca - #Guendalina #Tavassi #camicia #aperta - Web_Lavoro : Se ha mentito Edoardo ha mentito anche la sorella Guendalina mi sovviene il dubbio che questa isola questo anno sia… - infoitcultura : Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi lancia la frecciatina sulla sua assenza in studio - zazoomblog : Guendalina Blind e Alessandro non sono in studio all’Isola dei Famosi. Il motivo? Lo spiega la Tavassi -… - 361_magazine : Guendalina Tavassi spiega perché lei, Blind e Alessandro non sono ancora stati in studio da Ilary Blasi dopo essere… -