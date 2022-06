GP Spagna | Qualifiche MotoGP | qualcuno fermi l’Aprilia di Espargarò

(Di sabato 4 giugno 2022) Monumentale e maestoso. Il GPha mandato in pista ledellache hanno eletto, nuovamente, la coppia vincente che sta cannibalizzando questa prima due giorni catalana della classe regina.fa sul serio e lo ha nuovamente dimostrato nelle prove cronometrate che hanno scritto la griglia di partenza in quel di Barcellona: Aleixha dato spettacolo cogliendo la pole position e riscrivendo il miglior tempo del circuito. Niente male per lo spagnolo che cavalca il bolide nero italiano. C’è tantissima Italia nelle prime tre posizioni: Francesco Bagnaia di Ducati, infatti, si è piazzato al secondo posto mettendosi dietro il campione del mondo di Yamaha, fresco di rinnovo, Fabio Quartararo. Nota di merito per Fabio Di Giannantonio: è quinto su Gresini Racing. GP ...

Advertising

MasterblogBo : MONTMELO’ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Aleix Espargaro conquista la pole position al termine delle qualifiche del Gran Pr… - Bari248 : @F1Daviderusso Senza contare che poi esaltano verstappen (che ha fatto più errori di Charles tra qualifiche varie e… - Tahlequahtail : @honeybadger_01 Ma allora è periodo ?? io ho fatto tutta la settimana scorsa dalle qualifiche in Spagna a quelle di… - ILoveF175 : Spagna:Pronti al riscatto con i nuovi sviluppi che funzionano, 1 3 in qualifica. Charles domina fino a metà della g… -

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Bagnaia in pole position a Jerez! GP2022 Più in generale, ... per cui Bagnaia si era presentato quest'anno come il potenziale dominatore assoluto dellema ...Dietro il pilota Aprilia le Ducati Pramac di Zarco e Martin MONTMELO' () - Aleix Espargaro è il più veloce al termine della terza sessione di prove libere di MotoGP ...in programma ...A Montmelò è assente Marc Marquez, che si è sottoposto al quarto intervento al braccio infortunato nel GP di Spagna del 202o ... Bastianini e Mir. (OA Sport) QUALIFICHE GP CATALOGNA MOTOGP OGGI: ...Perciò è meglio dare un’occhiata a tutta la programmazione completa della MotoGP di Spagna. MotoGP di Spagna: il calendario completo delle gare. Quando sono tanti gli appuntamenti occorre tenere sempr ...