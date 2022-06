Formula E, risultati e ordine di arrivo E-Prix Giacarta 2022: vince Evans (Di sabato 4 giugno 2022) Mitch Evans trionfa nell’E-Prix di Giacarta, nono appuntamento del Mondiale 2022 di Formula E. Un finale al cardiopalma che ha visto il pilota neozelandese della Jaguar avere la meglio in volata, precedendo il poleman Jean-Eric Vergne e l’italo-svizzero Edoardo Mortara. Gara amara invece per Giovinazzi, costretto al ritiro per problemi tecnici alla sua Dragon Penske. Di seguito, l’ordine di arrivo della gara. risultati E-Prix Giacarta 2022: Evans Vergne Mortara Da Costa Vandoorne Dennis Di Grassi Wehrlein Bird Buemi Lotterer Turvey Askew Gunther Sims Cassidy Frijns Ticktum Sette Camara SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Mitchtrionfa nell’E-di, nono appuntamento del MondialediE. Un finale al cardiopalma che ha visto il pilota neozelandese della Jaguar avere la meglio in volata, precedendo il poleman Jean-Eric Vergne e l’italo-svizzero Edoardo Mortara. Gara amara invece per Giovinazzi, costretto al ritiro per problemi tecnici alla sua Dragon Penske. Di seguito, l’didella gara.E-Vergne Mortara Da Costa Vandoorne Dennis Di Grassi Wehrlein Bird Buemi Lotterer Turvey Askew Gunther Sims Cassidy Frijns Ticktum Sette Camara SportFace.

