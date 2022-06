Evade e viene da Palermo per dare la caccia alla ex (Di sabato 4 giugno 2022) Denunciato per violenze, era "pronto a tutto" per riprendersi il figlio. L'uomo è già stato condannato per omicidio Leggi su ilgiornale (Di sabato 4 giugno 2022) Denunciato per violenze, era "pronto a tutto" per riprendersi il figlio. L'uomo è già stato condannato per omicidio

Advertising

salvalente11 : RT @gostanel: Guardate che chi 'evade' non lo fa per tenersi i schei in scarsèa, ma per usarli in modo diretto, dato il principio di propri… - ndr1963r : @gostanel L'uso di tutto ciò che viene pagato con le tasse, le tasse non sono un'astrazione, sono partecipazione a… - munalux : @RoccoTodero Concordo, ma chi evade non rinuncia ai benefici dello Stato per tutti i cittadini e questo è altamente… - Icios007 : RT @gostanel: Guardate che chi 'evade' non lo fa per tenersi i schei in scarsèa, ma per usarli in modo diretto, dato il principio di propri… - Marxtrixx : RT @gostanel: Guardate che chi 'evade' non lo fa per tenersi i schei in scarsèa, ma per usarli in modo diretto, dato il principio di propri… -