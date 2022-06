Cremona, gruppo di detenuti appicca incendio in carcere: “Protesta per la sospensione di uno psicofarmaco”. Ottanta evacuati, rogo spento (Di sabato 4 giugno 2022) La sospensione della somministrazione di uno psicofarmaco ai detenuti. Secondo Sergio Gervasi, rappresentante Uilpa intervistato dall’Ansa, è questo il motivo che ha spinto un gruppo di reclusi del carcere di Cremona ad appiccare le fiamme, verso le 22 di venerdì, in diverse celle in segno di Protesta. Ottanta di loro sono stati evacuati e spostati nei passeggi mentre i vigili del fuoco hanno spento i roghi dopo circa due ore. Le fiamme hanno coinvolto due sezioni detentive su due piani del fabbricato, il secondo e il terzo. Durante le operazioni, la Polizia e i Carabinieri hanno sorvegliato il perimetro del penitenziario. “Al momento non abbiamo notizie di feriti tra i detenuti”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Ladella somministrazione di unoai. Secondo Sergio Gervasi, rappresentante Uilpa intervistato dall’Ansa, è questo il motivo che ha spinto undi reclusi deldiadre le fiamme, verso le 22 di venerdì, in diverse celle in segno didi loro sono statie spostati nei passeggi mentre i vigili del fuoco hannoi roghi dopo circa due ore. Le fiamme hanno coinvolto due sezioni detentive su due piani del fabbricato, il secondo e il terzo. Durante le operazioni, la Polizia e i Carabinieri hanno sorvegliato il perimetro del penitenziario. “Al momento non abbiamo notizie di feriti tra i”, ha ...

