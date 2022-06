Basket 3×3, Qualificazioni Europei 2022: Italia maschile eliminata con due sconfitte (Di sabato 4 giugno 2022) Non serve nemmeno conoscere l’esito dell’ultimo match in programma nella pool C, quello tra Estonia e Romania, per certificare che l’Italia è stata eliminata, con la squadra maschile, dalle Qualificazioni agli Europei di Basket 3×3 nel torneo di Constanta (Costanza), in Romania. 14-18 e 16-21 i risultati dei due confronti. La squadra azzurra, composta da Michael Lemmi, Dario Masciarelli, Alessandro Petronio e Simone Vecerina, lotta nel primo confronto, che perde solo nel finale contro l’Estonia, pagando anche qualche scelta sbagliata proprio nelle fasi conclusive. Basket, Pozzecco “Agli Europei per divertirci e non ci si diverte se perdi. Datome sarà il capitano” Meno storia, invece, c’è contro la Romania padrona di casa, che vede gli azzurri ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Non serve nemmeno conoscere l’esito dell’ultimo match in programma nella pool C, quello tra Estonia e Romania, per certificare che l’è stata, con la squadra, dalleaglidi3×3 nel torneo di Constanta (Costanza), in Romania. 14-18 e 16-21 i risultati dei due confronti. La squadra azzurra, composta da Michael Lemmi, Dario Masciarelli, Alessandro Petronio e Simone Vecerina, lotta nel primo confronto, che perde solo nel finale contro l’Estonia, pagando anche qualche scelta sbagliata proprio nelle fasi conclusive., Pozzecco “Agliper divertirci e non ci si diverte se perdi. Datome sarà il capitano” Meno storia, invece, c’è contro la Romania padrona di casa, che vede gli azzurri ...

