Altri guai dai sondaggi per Conte: doccia gelata sul reddito di cittadinanza (Di sabato 4 giugno 2022) Ennesima tegola per il Movimento 5 Stelle e per il suo leader Giuseppe Conte. Negli ultimi mesi sono giunti numerosi attacchi da parte di diversi esponenti politici (di qualsiasi colore) al reddito di cittadinanza e ora anche il sondaggio è impietoso per i Cinquestelle. Come riferisce Affari Italiani il 62,2% dei cittadini del nostro Paese chiede che il reddito di cittadinanza sia abolito e cancellato. Questo almeno emerge dal sondaggio realizzato daLab210, che spiega come soltanto il 37,8% degli italiani vuole mantenere la misura assistenziale. Con l'avvicinarsi delle elezioni non è una buona notizia per i grillini e per l'ex presidente del Consiglio: la strenua difesa del reddito non è quindi l'arma giusta per convincere gli elettori. Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022) Ennesima tegola per il Movimento 5 Stelle e per il suo leader Giuseppe. Negli ultimi mesi sono giunti numerosi attacchi da parte di diversi esponenti politici (di qualsiasi colore) aldie ora anche ilo è impietoso per i Cinquestelle. Come riferisce Affari Italiani il 62,2% dei cittadini del nostro Paese chiede che ildisia abolito e cancellato. Questo almeno emerge dalo realizzato daLab210, che spiega come soltanto il 37,8% degli italiani vuole mantenere la misura assistenziale. Con l'avvicinarsi delle elezioni non è una buona notizia per i grillini e per l'ex presidente del Consiglio: la strenua difesa delnon è quindi l'arma giusta per convincere gli elettori.

