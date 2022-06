UeD, Ida Platano e Riccardo Guarnieri raccontano come è finita tra loro (Di venerdì 3 giugno 2022) Negli ultimi giorni si è parlato molto della lite al centro dello studio di Uomini e Donne che ha visto come protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Quello che è successo davvero tra i due volti del dating show condotto da Maria De Filippi è rimasto un mistero fino ad oggi, infatti entrambi sono stati intervistati da Uomini e Donne Magazine per dare la loro versione dei fatti. Ida non vuole parlare di Riccardo Ida Platano è rimasta molto amareggiata dalla fine del rapporto con Riccardo Guarnieri, tanto da non sentirsela di parlare di questo con il settimanale di UeD che ha cercato di intervistarla per sapere la sua versione dei fatti. La donna infatti sta cercando di elaborare ancora una volta la perdita dell'uomo che ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 3 giugno 2022) Negli ultimi giorni si è parlato molto della lite al centro dello studio di Uomini e Donne che ha vistoprotagonisti Ida. Quello che è successo davvero tra i due volti del dating show condotto da Maria De Filippi è rimasto un mistero fino ad oggi, infatti entrambi sono stati intervistati da Uomini e Donne Magazine per dare laversione dei fatti. Ida non vuole parlare diIdaè rimasta molto amareggiata dalla fine del rapporto con, tanto da non sentirsela di parlare di questo con il settimanale di UeD che ha cercato di intervistarla per sapere la sua versione dei fatti. La donna infatti sta cercando di elaborare ancora una volta la perdita dell'uomo che ...

