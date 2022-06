Ucraina: Letta, 'unità in Italia e in Ue per fermare imperialismo Putin' (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu (Adnkronos) - "100 giorni di disastro, morti e distruzione di vite umane e di valore economico che hanno portato fame non solo lì ma nel mondo, con il grano bloccato nel porto di Odessa e che non arriva nei Paesi che hanno bisogno, provocati da una voglia imperiale assurda di Putin di riportare il mondo ai peggiori momenti del '900". Lo ha detto Enrico Letta, a margine di una iniziativa elettorale a Sarteano, parlando della guerra in Ucraina. "Credo che sia importante l'unità in Europa e in Italia nel contrastare questa volontà imperiale di Putin e nel difendere il popolo ucraino -ha aggiunto il segretario del Pd-. L'abbiamo fatto fino adesso, l'Italia si sta impegnando con tutta l'Europa per la pace e la pace non può che passare attraverso il ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu (Adnkronos) - "100 giorni di disastro, morti e distruzione di vite umane e di valore economico che hanno portato fame non solo lì ma nel mondo, con il grano bloccato nel porto di Odessa e che non arriva nei Paesi che hanno bisogno, provocati da una voglia imperiale assurda didi riportare il mondo ai peggiori momenti del '900". Lo ha detto Enrico, a margine di una iniziativa elettorale a Sarteano, parlando della guerra in. "Credo che sia importante l'in Europa e innel contrastare questa volontà imperiale die nel difendere il popolo ucraino -ha aggiunto il segretario del Pd-. L'abbiamo fatto fino adesso, l'si sta impegnando con tutta l'Europa per la pace e la pace non può che passare attraverso il ...

Advertising

matteosalvinimi : Noi da settimane lavoriamo per la pace, dialogando con tutti per arrivare ad un cessate il fuoco, mentre il PD parl… - askanews_ita : Cosa ha detto Letta sulla guerra (e sui #referendum) #ucraina #Salvini - iconanews : Ucraina:Letta, Salvini?Danno a Italia e a causa della pace - TV7Benevento : Ucraina: Letta, 'iniziative estemporanee di Salvini boomerang per l'Italia e per la pace' - - Enzo91264807 : RT @Libero_official: Crescono i malumori all'interno del #Pd e del #M5s per le posizioni di #Conte sulle armi in #Ucraina. E c'è chi sostie… -