Ucraina, il sindaco di Mariupol denuncia: 'I russi stanno arrestando e sparando ai nostri volontari' (Di venerdì 3 giugno 2022) Secondo il sindaco di Mariupol Vadym Bychenko, i russi stanno imprigionando e sparando a volontari e funzionari ucraini che si sono rifiutati di collaborare con le autorità di occupazione. Una ... Leggi su globalist (Di venerdì 3 giugno 2022) Secondo ildiVadym Bychenko, iimprigionando ee funzionari ucraini che si sono rifiutati di collaborare con le autorità di occupazione. Una ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Scuolabus di Leopoli vuoti in ricordo dei 243 bambini morti. Il sindaco della città: 'Quei piccoli ucrain… - Adnkronos : #Ucraina, la denuncia del sindaco di #Mariupol: 'Sono già stati registrati 1256 crimini di guerra dei russi'. - Agenzia_Ansa : UCRAINA I I russi stanno portando via da Mariupol i bambini che hanno perso i genitori a causa della guerra. Il con… - TV7Benevento : Ucraina: sindaco, 'a Mariupol russi giustiziano e torturano funzionari che non collaborano' -… - Piera67788119 : RT @ethrusco: A #Melitopol, città ex ucraina, russofona, tornata russa, il cui ex sindaco pro Bandera Ivan Fedorov ha parlato il 19 aprile… -