“Stai arrivando” L’attore della fiction Rai più amata papà per la prima volta | “Mancavi solo tu”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 3 giugno 2022) Erasmo Genziniper la. Grande gioia perprotagonistaRai “Che Dio ci aiuti“. Il 31enne è fidanzato da diversi anni con Federica Esposito. E proprio insieme a lei ha voluto condividere la felicità per la notizia pubblicando diverse foto su Instagram. Erasmo scrive semplicemente “tu”. E poi ecco tante foto con la compagna e amoresua vita. Erasmo Genzini diventa dunqueper la, campano doc, vanta diverse partecipazioni adi successo come L’Isola di Pietro. In Che Dio ci aiuti è Erasmo Ferri, un ragazzo cresciuto in strada senza genitori il cui arrivo getta ...