Sicilia: Letta, 'prova impegnativa, futuro passa da rivoluzione di persone e comportamenti' (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu (Adnkronos) - "Il banco di prova forse più impegnativo è ancora una volta la Sicilia. Subito, con il rinnovo, tra una manciata di giorni, delle giunte comunali a Messina e a Palermo, dove il candidato del centrodestra - sostenuto da Dell'Utri e Cuffaro, come se due sentenze pesantissime della Cassazione fossero lettera morta - diserta le celebrazioni in memoria di Falcone e Borsellino senza che nessuno nella coalizione abbia nulla da obiettare". Lo scrive Enrico Letta su 'L'Espresso' in edicola da domenica. "E in autunno, con le Regionali, per le quali stiamo provando a mettere insieme una grande coalizione di forze progressiste e democratiche, aperte al civismo e all'associazionismo che nell'isola hanno conservato negli anni radicamento e credibilità", prosegue il segretario del Pd. "Alzare l'asticella, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu (Adnkronos) - "Il banco diforse più impegnativo è ancora una volta la. Subito, con il rinnovo, tra una manciata di giorni, delle giunte comunali a Messina e a Palermo, dove il candidato del centrodestra - sostenuto da Dell'Utri e Cuffaro, come se due sentenze pesantissime della Cassazione fossero lettera morta - diserta le celebrazioni in memoria di Falcone e Borsellino senza che nessuno nella coalizione abbia nulla da obiettare". Lo scrive Enricosu 'L'Espresso' in edicola da domenica. "E in autunno, con le Regionali, per le quali stiamondo a mettere insieme una grande coalizione di forze progressiste e democratiche, aperte al civismo e all'associazionismo che nell'isola hanno conservato negli anni radicamento e credibilità", prosegue il segretario del Pd. "Alzare l'asticella, ...

Advertising

fattoquotidiano : Manca ancora l’avallo finale dei vertici nazionali, e in particolare di Giuseppe Conte, molto meno entusiasta di En… - Linkiesta : Il terrificante ritorno della vocazione giustizialista del Pd La decisione di #Letta di votare no ai 5 referendum… - TV7Benevento : Sicilia: Letta, 'prova impegnativa, futuro passa da rivoluzione di persone e comportamenti' -… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Manca ancora l’avallo finale dei vertici nazionali, e in particolare di Giuseppe Conte, molto meno entusiasta di Enric… - krudesky : RT @fattoquotidiano: Manca ancora l’avallo finale dei vertici nazionali, e in particolare di Giuseppe Conte, molto meno entusiasta di Enric… -