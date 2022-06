Paullo | insulta la Polizia Locale e forza un posto di blocco | denunciata 22enne

(Di venerdì 3 giugno 2022) La giovane ha tentato di attraversare con lavia Milano che era stata chiusa al traffico per la Fiera di Primavera. Convocata al Comando, ha persino rifiutato di fornire le proprie generalità

Insulta gli agenti della polizia locale, quasi li investe e poi forza il posto di controllo per rientrare a casa. Protagonista dell’episodio, all’esito delle indagini, si ritiene una 22enne di Paullo, ...La giovane ha tentato di attraversare con la forza via Milano che era stata chiusa al traffico per la Fiera di Primavera. Convocata al Comando, ha persino rifiutato di fornire le proprie generalità ...