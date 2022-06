Nessuno vuole lasciare l'Inter, ma serve un sacrificio sul mercato: da Bastoni a Lautaro, il punto (Di venerdì 3 giugno 2022) Nessuno vuole lasciare l'Inter, ma qualcuno andrà via. Qualcuno d'importante. Un big. Già, perché per fare mercato... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 giugno 2022)l', ma qualcuno andrà via. Qualcuno d'importante. Un big. Già, perché per fare...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? 4ª DOSE DI VACCINO? NON LA VUOLE NESSUNO ?? Questa è la realtà???????????? - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: #Calciomercato - Nessuno vuole lasciare l'#Inter, ma serve un sacrificio sul mercato: da #Bastoni a #Lautaro, il punto [@fran… - LuigiBevilacq17 : RT @90ordnasselA: “Dall'Inter non vuole andar via nessuno. Simone Inzaghi (che lunedì vedrà i dirigenti per il rinnovo) teme che togliere u… - strina_massimo : RT @PieroSansonetti: Per lei va bene che le cose restino così? Che un drappello di esseri umani, circa 3000, abbia il potere di fare delle… - cmdotcom : #Calciomercato - Nessuno vuole lasciare l'#Inter, ma serve un sacrificio sul mercato: da #Bastoni a #Lautaro, il pu… -