Nations League 2022/2023, partite venerdì 3 giugno: calendario, programma, orari e tv

Tutto pronto per una grande giocata di calcio internazionale. La Nations League si apre con la prima giornata e venerdì 3 giugno sarà il giorno del debutto stagionale per Francia, Olanda, Belgio. Queste ultime si sfidano tra di loro nel gruppo 4 della Lega A mentre la Francia dovrà avere a che fare con la Danimarca. Sfida poi tra Croazia e Austria. Nella Lega C Kazakistan contro Azerbaigian e Bielorussia contro Slovacchia. Ecco il programma di oggi e la copertura televisiva.

venerdì 3 giugno
A1 Croazia – Austria (20:45) DIRETTA GOL SKY SPORT FOOTBALL (203)
A1 Francia – Danimarca (20:45) SKY SPORT CALCIO (202)
A4 Belgio – Olanda (20:45) DIRETTA GOL SKY SPORT FOOTBALL (203)
C3 Kazakistan – Azerbaigian (16:00) DIRETTA GOL SKY SPORT FOOTBALL (203)
C3 Bielorussia –

