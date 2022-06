Myanmar alza il tiro contro i dissidenti: pena di morte per un collega di Aung San Suu Kyi e per un attivista (Di venerdì 3 giugno 2022) La giunta militare del Myanmar ha approvato la condanna a morte emessa da un tribunale locale nei confronti di un ex membro del partito della deposta presidente Aung San Suu Kyi, la National League for Democracy, e di un noto attivista per la democrazia. Myanmar, chi sono i due condannati Si tratta dell’ex deputato Ko Phyo Zeya Thaw e dell’attivista Ko Jimmy, entrambi critici rispetto alla giunta militare ed entrambi riconosciuti colpevoli di ”terrorismo”. Ko Jimmy, noto anche come Kyaw Min Yu, ha 53 anni ed è un ex membro di spicco dell’88 Generation Student Group. «La direzione carceraria deciderà ora dove eseguire le condanne a morte», ha detto una fonte giudiziaria. I due sono stati arrestati a fine dello scorso anno e sono stati condannati con l’accusa di aver ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 giugno 2022) La giunta militare delha approvato la condanna aemessa da un tribunale locale nei confronti di un ex membro del partito della deposta presidenteSan Suu Kyi, la National League for Democracy, e di un notoper la democrazia., chi sono i due condannati Si tratta dell’ex deputato Ko Phyo Zeya Thaw e dell’Ko Jimmy, entrambi critici rispetto alla giunta militare ed entrambi riconosciuti colpevoli di ”terrorismo”. Ko Jimmy, noto anche come Kyaw Min Yu, ha 53 anni ed è un ex membro di spicco dell’88 Generation Student Group. «La direzione carceraria deciderà ora dove eseguire le condanne a», ha detto una fonte giudiziaria. I due sono stati arrestati a fine dello scorso anno e sono stati condannati con l’accusa di aver ...

