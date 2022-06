Mourinho progetta la Roma del futuro: in quota lo Special One punta Isco e Guedes (Di venerdì 3 giugno 2022) Josè Mourinho ha già messo alle spalle la vittoria in Conference League. Lo Special One, dopo aver portato a casa il primo trofeo... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 giugno 2022) Josèha già messo alle spalle la vittoria in Conference League. LoOne, dopo aver portato a casa il primo trofeo...

Advertising

sportli26181512 : Mourinho progetta la Roma del futuro: in quota lo Special One punta Isco e Guedes: Josè Mourinho ha già messo alle… - manu_99a : RT @Robert_Zef: Ehh ma Zaniolo ha messo like a Locatelli, ehh ma è scontento a Roma, ehh ma progetta l'omicidio di Mourinho... Ed invece og… - AgiproNews : Calciomercato, Mourinho progetta la Roma del futuro: in quota lo Special One punta Isco e Guedes - Robert_Zef : Ehh ma Zaniolo ha messo like a Locatelli, ehh ma è scontento a Roma, ehh ma progetta l'omicidio di Mourinho... Ed i… -