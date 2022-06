Motomondiale GP Catalunya | Bastianini | “Contento delle prove Spero di chiarire il mio futuro il prima possibile”

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo il terzo posto nellelibere del venerdì al GP di, Eneaha espresso le sue sensazioni in pista. “Sonodi come sia andata, sono riuscito ad andare bene. Anche stamattina con le medie o con le gomme usate. Nel pomeriggio ho provato le dure ed ho avuto un drop importante. In gara non so se userò la dura o la media”. Queste le parole del pilota, che poi parla anche del suo: “Una volta definita la scuderia sarà più facile lavorare. Quindiso dove andrò e meglio sarà”. SportFace.