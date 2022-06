“L’Isola dei Famosi”, è arrivata la conferma ufficiale: il concorrente torna a casa (Di venerdì 3 giugno 2022) Un concorrente ha dovuto abbandonare il reality show di Canale 5 per motivi di salute. Ora è arrivata la conferma ufficiale: non vedremo più Roger Balduino a “L’Isola dei Famosi”. Il naufrago ha avuto un incidente durante una sfida e i medici hanno ritenuto opportuno di fargli lasciare l’Honduras, per ricevere le cure adeguate. “L’Isola dei Famosi”, l’incidente di Roger Balduino Il naufrago ha avuto un infortunio durante la sfida dell’orologio. Balduino ha messo male il piede ed è finito in ospedale. Come abbiamo già detto, in quella occasione è stato necessario effettuare degli esami specifici e la produzione ha dovuto accertarsi sull’accaduto per il bene del concorrente. Roger è stato costretto a lasciare la spiaggia di Playa ... Leggi su tvzap (Di venerdì 3 giugno 2022) Unha dovuto abbandonare il reality show di Canale 5 per motivi di salute. Ora èla: non vedremo più Roger Balduino a “dei”. Il naufrago ha avuto un incidente durante una sfida e i medici hanno ritenuto opportuno di fargli lasciare l’Honduras, per ricevere le cure adeguate. “dei”, l’incidente di Roger Balduino Il naufrago ha avuto un infortunio durante la sfida dell’orologio. Balduino ha messo male il piede ed è finito in ospedale. Come abbiamo già detto, in quella occasione è stato necessario effettuare degli esami specifici e la produzione ha dovuto accertarsi sull’accaduto per il bene del. Roger è stato costretto a lasciare la spiaggia di Playa ...

